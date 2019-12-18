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محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ومونتيري

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:57 م
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي أفضل لاعب في مباراة الريدز أمام نظيره نادي مونتيري المكسيكي ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

واستطاع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أن يقود فريقه ليفربول للفوز على حساب نظيره نادي مونتيري المكسيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتمكن محمد صلاح في صناعة الهدف الأول لفريقه في المباراة والذي سجله اللاعب الدولي الغيني نابي كيتا واستطاع النادي المكسيكي من تعديل النتيجة قبل انتهاء الشوط الأول وأضاف المهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدف الفوز للنادي الإنجليزي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يصعد رسميا نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لنهائي بطولة كأس العالم للأندية ليواجه نظيره نادي فلامنجو البرازيلي الذي حقق الفوز علي حساب نظيره نادي الهلال السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في دور ربع نهائي البطولة بينما يواجه نادي مونتري المكسيكي نظيره نادي الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة العالمية المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

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