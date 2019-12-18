حصاد جولة نارية في الصعيد بدوري القسم الثاني







أقيمت 6 مباريات في الأسبوع التاسع للمجموعة الأولى التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد، بجانب فريقى الإعلاميين والبنك الأهلي.



شهدت تلك الجولة 4 انتصارات، وتعادلان بدون أهداف، وكان أكبر فوز من نصيب الفيوم على بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف.



شهدت الجولة تسجيل 9 أهداف منهم 4 أهداف في الشوط الأول مقابل 5 أهداف في الشوط الثاني.



و ثم احتساب 3 ركلات جزاء ثم تسجيلهم عن طريق برسوم محروس لاعب المنيا في لقاء البنك الأهلي،، وايهاب فؤاد لاعب البترول ، في لقاء الفيوم وكريم سيد لاعب الفيوم في مرمى البترول.



وشهدت تلك الجولة، تعادل التيفونات مع بنى سويف بدون أهداف، وفي دربي آخر فاز فريق سوهاج على مضيفه طهطا بهدف محمد عبد السمي.



وحقق الفيوم فوزاً كبيراً على بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأهداف أدهم حسن وعمرو الفيومى وكريم سيد من ركلة جزاء للفيوم وسجل هدف بترول أسيوط إيهاب فؤاد من ركلة جزاء.



وتعثر فريق البنك الأهلي على ملعبه امام فريق المنيا بالهزيمة بهدفين دون رد سجل الهدفين، برسوم محروس من ضربة جزاء ومحمد سمار.



وفاز فريق الإعلاميين خارج ملعبة على فريق ديروط يثنائية محمد أسامة ومحمد أشرف، وتعادل شبان قنا مع الألومنيوم بدون أهداف.





ترتيب مجموعة الصعيد



1- بنى سويف 20 نقطة

2- البنك الأهلي 18 نقطة

3- شبان قنا 17 نقطة

4- الألومنيوم 16 نقطة

5- تليفونات بني سويف 15 نقطة

6- المنيا 11 نقطة

7- سوهاج 11 نقطة

8- بترول أسيوط 11 نقطة

9- الفيوم 10 نقاط

10- الإعلاميين 7 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط

