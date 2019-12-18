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برشلونة وريال مدريد حبايب في الكلاسيكو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:52 م
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
علاء خليف
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حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الكلاسيكو الإسباني بين فريقي برشلونة وريال مدريد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء 18 ديسمبر لعام 2019، على ستاد "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

الشوط الأول:
جاءت بداية المباراة حذرة من جانب لاعبي الفريقين خشية استقبال هدف مبكر يُربك الحسابات، وقام فريق برشلونة بهجمة مباغتة بالدقيقة 4 عن طريق ميسي والذي مرر كرة طولية لـ ألبا المتقدم في الجبهة اليسري، وأرسلها مباشرة في تجاه سواريز الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء ولكن التمريرة لم تكن دقيقة وذهبت خارج الملعب "رمية تماس" لفريق الريال.

بدأت المحاولات الهجومية من جانب الفريقين لمحاولة فرض السيطرة على مجريات اللقاء، واستطاع كريم بنزيما تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 11 ولكن تصدي لها تير شتيجن ببراعة، أعقبها تمريرة طولية من توني كروس في تجاه منطقة جزاء البرسا لكنها خرجت لركلة مرمي.

وكاد سيرجيو راموس يسجل الهدف الأول للريال بالدقيقة 17 من رأسية قوية ولكن تدخل جيرارد بيكيه وأبعد الكرة.
واصل ريال مدريد تفوقه الهجومي على برشلونة واستمر في محاولاته المكثفة في البحث عن هدف التقدم، واستخدم الفريق الملكي كافة اسلحته الهجومية سواء التسديدات القوية والرأسيات والكرات العرضية المتقنة والتي سببت صداعًا لدفاعات الفريق الكتالوني، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.

سنحت بعض الفرص الخطيرة لفريق برشلونة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول لكن يقظة دفاع ريال مدريد حالت دون تسجيل أي أهداف، في المقابل استمر لاعبو الملكي في التسديد من خارج المنطقة بحثا عن هدف التقدم لكن دون فائدة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني:
انطلقت أحداث الشوط الثاني سريعة وسط محاولات من لاعبي الفريقين للاستحواذ على الكرة، وقام لاعبي الريال بالضغط المتقدم على الفريق الكتالوني لاستخلاص الكرة وسط ارتباك كبير من دفاع البرسا، وفاجئ فيدريكو فالفيردي برشلونة بتسديدة قوية اصطدمت بمدافع البرسا وتحولت لركلة ركنية.

وشهدت الدقيقة 57 توقف المباراة بسبب احتجاجات سياسية من جانب جماهير برشلونة المتواجدة في ملعب اللقاء، وقام المشجعين بإلقاء الكرات داخل الملعب، ولكن سرعان ما هدأت الجماهير واستأنف الحكم المباراة من جديد.

شهدت الدقيقة 68 فرصة هدف محقق لريال مدريد بعدما تلقي جاريث بيل تمرير رائعة داخل منطقة جزاء البرسا وسدد الكرة قوية في تجاه المرمي ولكنها مرت بجوار القائم.

وألغي حكم المباراة هدفًا لريال مدريد سجله جاريث بيل بالدقيقة 73 وذلك بسبب وجود تسلل على زميله فيرلاند ميندي، حيث لجأ الحكم لتقنية الفيديو قبل اعلان قراره النهائي بشأن الهدف.

استمرت المحاولات الهجومية من جانب الفريقين بحثا عن هدف التقدم لكن دون جدوي، وسيطر الهدوء على الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، حتي أطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

ترتيب الفريقين في الدوري الاسباني:
بتلك النتيجة يواصل برشلونة صدارته لترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، متفوقا على غريمه ريال مدريد بفارق الأهداف فقط، حيث يتساوي الفريقين في رصيد النقاط.
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