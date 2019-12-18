مصطفى الفقي: السيسي وضع يده على الجرح بحديثه عن محاولة هدم الدولة الوطنية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن هناك محاولة لهدم الدولة الوطنية في المنطقة العربية، لافتَا إلى أن هناك محاولة لإضعاف الدول العربية، مثلما حدث مع الدولة العثمانية في آخر أيامها، لافتَا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن محاولة هدم الدولة الوطنية يضع يده على "الجرح".



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن إيران رغم أنها حليف لنظام بشار الأسد أبدت تفهمها لاحتلال تركيا لشمال سوريا،، معقبًا: "ما يحدث الآن في المنطقة غريب للغاية".



ولفت إلى أن الربيع العربي كان يهدف لهدم الدولة الوطنية في المنطقة، رغم أنه الهدف المعلن لهذه الثورات كان يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد.

