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حصاد الجولة الثامنة لمجموعة القاهرة بالقسم الثاني

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:51 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أقيمت 6 مباريات في الأسبوع الثامن للمجموعه الثانية (مجموعة القاهرة والقناة) الجولة 3 انتصارات، و3 تعادلات، منهم تعادلان سلبيان، وتعادل ايجابى في ، شهدت المباريات تسجيل 7 أهداف منهم 4 أهداف في الشوط الأول، مقابل 3 أهداف في الشوط الثاني.

ثم احتساب ركلتي جزاء ثم تسجيل ركلة عن طريق أكرم عبد ربه لاعب كوكاكولا في مباراة بتروجت وأهدر أسامة كاچو لاعب المريخ في مباراة جمهورية شبين ٠
أهداف.

وشهدت تلك الجولة، فوز القناة خارج أرضه على النصر بهدفين مقابل هدف سجلهما حسام عبد الواحد وعلى شوقى في الشوط الأول وللنصر بابا إبراهيم فاى في الشوط الثاني.

وحقق فريق الترسانة الفوز على فريق الزرقا بهدف محمد كريسبو، وسقط بتروجت على ملعبه كوكاكولا بهدف أكرم عبد ربه من ضربة جزاء.

وتعادل جمهورية شبين مع المريخ بهدف لكل منهما سجل مصطفى زيكو هدف جمهورية شبين في الشوط الأول وتعادل عمر عدلى قبل نهاية الشوط الثاني،

وتعادل النجوم مع الداخلية بدون أهداف، وتعادل سيراميكا مع منتخب السويس بنفس النتيجة.

مجموعة القاهرة
1- سيراميكا 18 نقطة
2- القناة 15 نقطة
3- جمهورية شبين 13 نقطة
4- منتخب السويس 12 نقطة
5- كوكاكولا 12 نقطة
6- الداخلية 10 نقاط
7- الداخلية 10 نقاط
8- النصر 10 نقاط
9- بتروجت 9 نقاط
10- المريخ 6 نقاط
11- الترسانة 6 نقاط
12- الزرقا نقطتين
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