سعر الدولار يشهد ارتفاع في الصرافات بنهاية تعاملات اليوم

كشف أصحاب صرافات أن اسعار الدولار مقابل الجنيه سجلت ارتفاعات بقيمة تتراوح بين قرش إلى قرشين نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد يومين من ارتفاع سعر الجنيه لأعلى مستوي له منذ فبراير 2017.

وقال صاحب صرافة لـ"الفجر" بمنطقة الدقي، "إن سعر الدولار ارتفع بقيمة قرشين في صرافته مقارنة بتعاملات الأمس ليسجل 15.99 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع."





وبلغ سعر "الدولار" في أحد صرفات شارع الهرم نحو 16.98 جنيه للشراء، و16.0 جنيه للبيع، وهي نفس اسعار الدولار في صرفات منطقة الزمالك.





واضاف، أن تلك الأرتفاعات طبيعية بعد الأنخفاضات الحادة التى حققها الدولار خلال تعاملات الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هناك اقبال على شراء الجنيه والتنازل عن الدولار.





اسعار الدولار تنخفض 7 قروش :

وانخفض الدولار خلال حتى نهاية تعاملات يوم الاثنين نحو 7 قروش، مع استقبال الاقتصاد تدفقات نقدية من العملة الصعبة بلغت بحسب مصادر مصرفية نحو 450 مليون دولار والتى جائت مع توصل الصين وامريكا لاتفاق تجاري رفع من ثقة المستثمرون الأجانب لضخ استثمارات في الأسواق الناشئة.

اسعار الدولار اليوم الاربعاء 18-12-2019 بالبنوك:





وشهد أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعات بقيمة قرشين في متوسط تعاملات اليوم، حيث بلغ نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع بالبنك المركزي، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي مصرف ابو ظبي سجل سعر الدولار نحو 16.01 جنيه للشراء و16.16جنيه للبيع، وبلغت اسعار الدولار في البنك الأهلى وبنك مصر والمصرف المتحد وبنك قناة السويس نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

توقعات اسعار الدولار

وتوقعت شركة فاروس القابضة في تقريرا لها اليوم، أن يسجل سعر صرف الدولار خلال العام المالي القاد 2020-2021 نحو 16.5 جنيه، على أن يرتفع إلى 17.1 جنيه في العام المالي المالي 2022-2023.



