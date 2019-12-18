"أبوالغيط": إسرائيل عرضت مبادلة صحراء النقب بجزء من سيناء.. وهذا رد القاهرة

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل عرضت على مصر كثيرًا مبادلة جزء من صحراء النقب، بجزء من سيناء لإقامة الدولة الفلسطينية، ولكن مصر رفضت هذا الأمر ولم يعد مطروحًا الآن.



وتابع "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن الأمة العربية سيكون لها مستقبل ذو بريق، إذا اتحدت القوى الرئيسية في الدول العربية خلال المرحلة المقبلة.



وأوضح أن البعض طرح فكرة حل الجامعة العربية، وإعداد تنظيم آخر يضم قوى إقليمية مثل إسرائيل وتركيا وإيران، معقبًا: "هذا هو بيت القصيد، والهدف من ذلك أن تقود دول مثل إسرائيل وتركيا وإيران الدول العربية وهذا لن يحدث".



