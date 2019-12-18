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نشرة حوادث الفجر: تسمم أسرة بالإسكندرية وذبح شاب بالدقي
الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:41 م
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نورهان ممدوح
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شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
"وجبة رنجة" تتسبب في تسمم أسرة كاملة بالإسكندرية
تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، بوصول أسرة مكونة من (خمسة أشخاص- مقيمين بدائرة القسم) بإدعاء تسمم غذائي، حيث تم حجزهم للعلاج وحالتهم مستقرة.
"وجبة رنجة" تتسبب في تسمم أسرة كاملة بالإسكندرية
تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، بوصول أسرة مكونة من (خمسة أشخاص- مقيمين بدائرة القسم) بإدعاء تسمم غذائي، حيث تم حجزهم للعلاج وحالتهم مستقرة.
تأجيل محاكمة 15 متهمًا في أحداث تظاهر بسمالوط
وأجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على محاكمة 15 متهمًا في "أحداث تظاهر بسمالوط" والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتحريض على العنف والشغب ومحاولة تخريب منشآت عامة، وذلك لجلسة 12 يناير المقبل.
"ذبحه واتفرج على كارتون".. الفجر تكشف كواليس مقتل شاب لـ"أخوه الدكتور" بالدقي
الحب والحنان".. كانت الصفات الأولى التي اتسم بها الشقيق السوداني "عبد الرحمن"، البالغ من العمر 22 عامًا لشقيقه الأكبر "أحمد" البالغ من العمر 28 عامًا، حيث كان يعامله برفق وطيبة وكأن الأدوار أبدلت وأصبح هو الأخ الأكبر، وهذا بسبب إصابة شقيقه بمرض منعه من العيش حياة هادئة بسيطة طبيعية، مثل الأخوة الطبيعيين، يلعبون، ويلهون، ويمنحون بعضهم البعض النصائح التي تعين على الحياة، ولكن كانت للحياة رأي آخر، عندما منعتهما من الحياة الطبيعية، وفرق المرض طريقهما.
وأجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على محاكمة 15 متهمًا في "أحداث تظاهر بسمالوط" والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتحريض على العنف والشغب ومحاولة تخريب منشآت عامة، وذلك لجلسة 12 يناير المقبل.
"ذبحه واتفرج على كارتون".. الفجر تكشف كواليس مقتل شاب لـ"أخوه الدكتور" بالدقي
الحب والحنان".. كانت الصفات الأولى التي اتسم بها الشقيق السوداني "عبد الرحمن"، البالغ من العمر 22 عامًا لشقيقه الأكبر "أحمد" البالغ من العمر 28 عامًا، حيث كان يعامله برفق وطيبة وكأن الأدوار أبدلت وأصبح هو الأخ الأكبر، وهذا بسبب إصابة شقيقه بمرض منعه من العيش حياة هادئة بسيطة طبيعية، مثل الأخوة الطبيعيين، يلعبون، ويلهون، ويمنحون بعضهم البعض النصائح التي تعين على الحياة، ولكن كانت للحياة رأي آخر، عندما منعتهما من الحياة الطبيعية، وفرق المرض طريقهما.
التنازل عن حقوقها الشرعية وليس عن منقولات الزوجية.. تعرف على حقوق المرأة حال رغبتها في الخلع
عاشرهن بالمعروف وفارقهن بالمعروف" تلك هي القاعدة الأساسية التي حددها الله لشكل العلاقة الزوجية، والتي يجب أن تتسم بالمودة والرحمة، ولكن مع ضغوطات الحياة واضطراب الأحوال الاقتصادية، قد يجد الازواج أنفسهم غير قادرين علي التعايش معًا، وقد يشعر بذلك طرف واحد فقط ولا يريد الآخر هذا، كأن تريد الزوجة الطلاق ولا يرغب زوجها في تطليقها، هنا وضع القانون الحل وهو الخلع
عاشرهن بالمعروف وفارقهن بالمعروف" تلك هي القاعدة الأساسية التي حددها الله لشكل العلاقة الزوجية، والتي يجب أن تتسم بالمودة والرحمة، ولكن مع ضغوطات الحياة واضطراب الأحوال الاقتصادية، قد يجد الازواج أنفسهم غير قادرين علي التعايش معًا، وقد يشعر بذلك طرف واحد فقط ولا يريد الآخر هذا، كأن تريد الزوجة الطلاق ولا يرغب زوجها في تطليقها، هنا وضع القانون الحل وهو الخلع
النيابة تواصل التحقيق في واقعة العثور علي رضيع بالمعادي
وتواصل نيابة المعادي التحقيق في واقعة العثور على طفل رضيع حديث الولادة، داخل أحد العقارات، وطالبت النيابة باستدعاء الشهود العيان علي الواقعة للاستماع الي اقوالهم.
وتواصل نيابة المعادي التحقيق في واقعة العثور على طفل رضيع حديث الولادة، داخل أحد العقارات، وطالبت النيابة باستدعاء الشهود العيان علي الواقعة للاستماع الي اقوالهم.
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