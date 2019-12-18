كلوب: سعيد بمستوى صلاح أمام مونتيري.. وهذا سبب غياب فان دايك عن المباراة

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب فوز فريثه الصعب على مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.



وتأهل ليفربول لنهائي بطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه على مونتيري المكسيكي مساء اليوم الأربعاء ليضرب موعدًا مع فلامينجو البرازيلي في المباراة النهائية.



وقال كلوب عقب نهاية المباراة :"أعتقد أن الفتيان قدموا أداءً جيدًا استثنائيًا ربما خط الوسط هذا هو أكثر وسط هجومي دخلت به في تشكيلتي طوال حياتي".



وأضاف :"كنت خائفًا بالفعل من الوقت الإضافي، لذلك كنت أكثر سعادة عندما سجل فيرمينيو هذا الهدف".



وتابع :"فان دايك لم يستطع التدرب. لم يشعر بأنه بحالٍ جيد يوم أمس و هذا الصباح، سنرى مدى السرعة التي يستطيع أن يُشفى فيها من المرض".



وأشاد بالمصري محمد صلاح قائلا :"أعتقد أن صلاح خاض مباراة رائعة رغم أن الكل كان حوله.،كان دائمًا تهديدًا. حاولوا الدفاع ضده بلاعبَين اثنين في بعض الأحيان، أنا سعيد حقًا بالمباراة التي قدمها صلاح".



وحول مواجهة جريميو البرازيلي في المباراة النهائية قال :"جورجي جيسوس مدرب ناجح للغاية وذو خبرة، لدينا الكثير من الاحترام لهذا الشيء، ولكن في النهاية سنبذل قصارى جهدنا ونرى كيف تسير الأمور".



وأتم حديثه بالرد حول تعاقد النادي مع لا يمكنني التحدث عن ذلك. علينا أن ننتظر هذا الشيء (الإعلان الرسمي)، آسف".

