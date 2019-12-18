Advertisements
Advertisements
Advertisements

كلوب: سعيد بمستوى صلاح أمام مونتيري.. وهذا سبب غياب فان دايك عن المباراة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب فوز فريثه الصعب على مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتأهل ليفربول لنهائي بطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه على مونتيري المكسيكي مساء اليوم الأربعاء ليضرب موعدًا مع فلامينجو البرازيلي في المباراة النهائية.

وقال كلوب عقب نهاية المباراة :"أعتقد أن الفتيان قدموا أداءً جيدًا استثنائيًا ربما خط الوسط هذا هو أكثر وسط هجومي دخلت به في تشكيلتي طوال حياتي".

وأضاف :"كنت خائفًا بالفعل من الوقت الإضافي، لذلك كنت أكثر سعادة عندما سجل فيرمينيو هذا الهدف".

وتابع :"فان دايك لم يستطع التدرب. لم يشعر بأنه بحالٍ جيد يوم أمس و هذا الصباح، سنرى مدى السرعة التي يستطيع أن يُشفى فيها من المرض".

وأشاد بالمصري محمد صلاح قائلا :"أعتقد أن صلاح خاض مباراة رائعة رغم أن الكل كان حوله.،كان دائمًا تهديدًا. حاولوا الدفاع ضده بلاعبَين اثنين في بعض الأحيان، أنا سعيد حقًا بالمباراة التي قدمها صلاح".

وحول مواجهة جريميو البرازيلي في المباراة النهائية قال :"جورجي جيسوس مدرب ناجح للغاية وذو خبرة، لدينا الكثير من الاحترام لهذا الشيء، ولكن في النهاية سنبذل قصارى جهدنا ونرى كيف تسير الأمور".

وأتم حديثه بالرد حول تعاقد النادي مع لا يمكنني التحدث عن ذلك. علينا أن ننتظر هذا الشيء (الإعلان الرسمي)، آسف".
Advertisements

أخبار تهمك

live| يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot ميسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 3 ساعات

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا متابعة حية ومباشر "0-0" MESSI

منذ حوالي 4 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول ضد مونتيري

منذ نصف ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف CALSICO مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش برشلونة NQW

منذ ساعتين و 39 دقيقة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الآن

منذ ساعتين و 9 دقيقة

LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 PLUS

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
08:10 م

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا متابعة حية ومباشر "0-0" MESSI

07:04 م

LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 PLUS

07:12 م

live| يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot ميسي

09:13 م

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الآن

09:15 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status