"الجامعة العربية": نتابع أحداث سوريا دون القدرة على فعل شيء

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العالم العربي الآن عبارة عن حقل ألغام، لافتَا إلى أن كل دولة عضو في الجماعة لها احترامها، وهناك اختلاف بين الدول العربية، ولذلك يعمل على صياغة القرار العربي دون إيذاء أي دولة، معقبًا: "أنا ليا الجنة".



وتابع "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء أن الجماعة العربية أخرجت، وأُخرجت نفسها من الشأن السوري، من خلال إخراج ممثل الحكومة السورية من الجامعة، لافتَا إلى أن ما تفعله الجامعة العربية الآن لا يخرج عن متابعة الشأن السوري دون القدرة على فعل شيء.



ولفت إلى أن هناك بعض الأطراف العربية تريد استمرار تجميد عضوية سوريا، وبسبب أن قرارات الجماعة تصدر بالتوافق، فنجد أنفسنا في وضع في غاية الصعوبة.

