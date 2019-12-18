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live| الأسطورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة الشوط الثاني بث مباشر كورة اون لاين رابط يوتيوب الكلاسيكو yalla shoot

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:46 م
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بوابة الفجر
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ينتظر أن يدخل المباراة الكلاسيكو اليوم الأربعاء 18 ديسمبر في مباراة قوية من العيار الثقيل ،و التي كان من المقرر لها أن تقام في يوم 26 أكتوبر الماضي ولكن يؤسفنا أن اعمال الشغب والعنف هي السبب في تأخير الوقت ، ولكن الأحكام التي جاءت بصدر العديد من كافة المطالبين أن يتم استقلال كتالونيا وقد صنفتها الشرطة الكتالونية المباراة تحت بند خطورة عالية جداً ،وسوف يتم تأمينها بنحو ثلاثة آلاف شرطي وأكثر من 12 مدرعة مع وجود العديد من الأمن في المان لسير وعدم عرقلة مباراة في يلا شوت الجديد حصري بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو بث مباشر اون لاين بدون تقطيع يوتيوب حصري.


 
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد
كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة ريال مدريد بث مباشر يوتيوب الاسطورة لايف يتربع البارشا علي عرش التدريب ضمن مباريات ترتيب الدوري الاسباني للمرة الأولي وهو يأتي متفوقاً في الدوري برصيد 35 نقطة ،وجاء المتفوق علي الريال مدريد وهو صاحب الوصافة ايضاً منذ عام 2009 – 2010 ويخوض العملاقين المباراة في الكرة الإسبانية في لقاء قوي من العيار الثقيل ،كما أن المباراة تجمع العملاقيين وهم متساوين النقاط في يلا شوت حصري بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر.

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