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عبدة الدولار يحاولون إشعال فتنة طائفية بالمنيا.. والمطرانية تكذب

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:39 م
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مطرانية بنى مزار والبهنسا
مطرانية بنى مزار والبهنسا
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ما زال الناشط رامي كامل، وعبدة الدولار واليورو يحاولون تصدير المشاهد والأخبار الكاذبة، وآخرها نشر أخبار كاذبة عن وقوع فتنة طائفية بمحافظة المنيا، حول الاعتداء على أسرة قبطية بخلاف الحقيقة.

وروج كامل، لبيان منسوب لمطرانية بنى مزار والبهنسا بتاريخ 20 نوفمبر 2019، زعم نشوب مشاجرة بين مواطنين مصريين لخلافات حياتية وجيرة، كما استمر فى زعمه بأن المشاجرة أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.

يذكر أن مطرانية بنى مزار والبهنسا، كانت قد نفت الشائعة، وأكدت في أكثر من مناسبة على ضرورة توخى الحذر والدقة في نقل الأخبار، وعدم نشر أي أكاذيب بدون تحرى الدقة.

 

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الكلمات المفتاحية

مطرانية بنى مزار والبهنسا فتنة طائفية عبدة الدولار أخبار مصر

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