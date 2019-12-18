نادي الرياض الأدبي يوقع اتفاقية الاهتمامات الثقافية المشتركة مع جامعة الأميرة نورة





وقع كلاً من نادي الرياض الأدبي و جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، على اتفاقية تعاون مشتركة، تهدف إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات الوطن الثقافية والعلمية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحقيق النمو المعرفي والحضاري، وإتاحة المعرفة لكل شرائح المجتمع.





هذا وتسعى الاتفاقية إلى تنفيذ فعاليات تتصل بالاهتمامات الثقافية والأدبية المشتركة بين الطرفين من منطلق الشراكة في الأهداف والرؤى، وشملت على التبادل الثقافي والمعرفي من خلال إقامة الندوات والملتقيات، وتنظيم الدورات والمحاضرات والورش وبرامج للطباعة والنشر والإصدارات المشتركة، مع عدد من المسابقات العلمية والأدبية والثقافية، إضافة إلى الأنشطة المصاحبة للفعاليات ذات الصلة بالأهداف المشتركة بين المؤسستين كإقامة المعارض والزيارات والجولات.





وحددت الاتفاقية التي وقعتها مدير الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ورئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود، أهداف التعاون بين النادي والجامعة في نقاط رئيسة تتمحور حول تقديم خدمة مجتمعية راقية، تتمثل في توفير بيئة معرفية تفاعلية متجددة داعمة للحراك الثقافي.





وأكد الدكتور المحمود، على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطة ممنهجة من النادي الأدبي بالرياض لصناعة منظومة من الشراكات مع المؤسسات العلمية والثقافية في العاصمة من أجل تفعيل الحراك الثقافي وتحفيزه، والاستفادة من تمازج الخبرات والإمكانات المتاحة، وسعياً لتحقيق خطته الثقافية التي تهدف إلى الانسجام مع رؤية 2030 لتحقيق جودة الحياة، ودعم الشباب المبدع الذي يعد ركيزة المستقبل ورهان المملكة القادم.





وأوضحت عميدة شؤون المكتبات في جامعة الأميرة نورة الدكتور حنان الصقية، أن هذه الاتفاقية ستسهم في خلق بيئة معرفية تفاعلية متجددة تعكس الدور الريادي الذي تتطلع له الجامعة، وذلك من خلال جملة من الفعاليات المشتركة التي تتصل بالاهتمامات العلمية والأدبية والثقافية بين الطرفين، والمشتملة على عدد من الدورات والمحاضرات والورش والمسابقات، بالإضافة إلى إقامة الندوات والملتقيات والأنشطة ذات الصلة.





وقال الصقيه: إن "مجمل الاتفاقيات التي تعقدها الجامعة تصب في مصلحة جيل المستقبل"، مشيرة إلى أن توقيع اتفاقيات مع المؤسسات الثقافية يدعم هذا التوجه، من خلال التشارك في تطوير ثقافة الطالبة وتنمية مدركاتها المعرفية ومهاراتها الاجتماعية بما يعزز جودة التعليم، وتحسين مخرجاته للإسهام في النهضة الوطنية وتحقيق رؤية الوطن ورفع رايته عالمياً.





وأضافت: إن دعم النادي الأدبي للمبادرات المقترحة من الجامعة، ومنها مبادرة "بيت الثقافة" سيكون له بالغ الأثر في رفع مستوى الوعي الثقافي لأفراد المجتمع.



