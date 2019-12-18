أحمد موسى يكشف لأول مرة تفاصيل مكالمته مع مبارك حول شرم الشيخ وطابا (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أمنية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك له حول شرم الشيخ، مشيرا إلى أن مصر قامت باستلام المدينة فى عام 82، بعد نصر أكتوبر، وتم رفع العلم عليها.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء إن مبارك أخبره خلال مداخلة هاتفية إنه كان يتمنى أن يقوم الرئيس الراحل محمد أنور السادات برفع العلم بمدينة العريش وشرم الشيخ بدلا منه لأنه صاحب القرار سواء في الحرب أو استرداد مدينة شرم الشيخ.



وأشار الإعلامي إلى أن الجيش المصري هو من أعاد سيناء لمصر، وأعاد العريش وشرم الشيخ، مشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ كانت صحراء آنذاك ثم قامت الدولة المصرية بتعميرها من خلال طرح الأراضي للمستثمرين لكي يعمروها.

