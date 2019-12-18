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موعد مباراة ليفربول وفلامينجو في نهائي مونديال الأندية Club World Cup FINAL 2019

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:29 م
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ليفربول ومونتيري
ليفربول ومونتيري
حسام مجدي
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تحدد اليوم الأربعاء 18 ديسمبر رسميا طرفي الدور النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 عقب مباراة نادي ليفربول الإنجليزي ونادي مونتيري المكسيكي في الدور نصف النهائي.

نتيجة مباراة ليفربول ومونتيري اليوم في كأس العالم للأندية

واستطاع نادي ليفربول أن يفوز على نظيره نادي مونتيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في قطر.

تأهل فلامينجو لنهائي كأس العالم للأندية على حساب الهلال

وكان نادي فلامينجو البرازيلي قد تمكن من الصعود الدور النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على نادي الهلال السعودي أمس الثلاثاء 17 ديسمبر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور نصف النهائي.

موعد نهائي كأس العالم للأندية بين فلامينجو و ليفربول

ويستعد نادي فلامينجو لمواجهة نظيره نادي ليفربول يوم السبت القادم 12 ديسمبر ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وستلعب مباراة نادي فلامينجو ضد نظيره نادي ليفربول يوم السبت القادم في نهائي كأس العالم للأندية في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف مساءا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفلامينجو في نهائي كأس العالم

وستذاع مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي فلامينجو يوم السبت القادم في نهائي كأس العالم للأندية على قناة "بي إن سبورتس" وعلى قناة "الكأس".

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