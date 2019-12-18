Barcelona vs Real Madrid LIVE! El Clasico 2019 stream مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر Messi Clasico

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* مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد :

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يدخل كلا الفريقين للمباراة بهدف الفوز من أجل فض الشراكة بصدارة الليجا، وذلك بعدما حصد كلاهما 35 نقطة، إلا أن العملاق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف عن غريمه التاريخي النادي الملكي.





وكان كلا الفريقين قد سقطا في فخ التعادل الإيجابي خلال جولتهما لأخيرة بالدوري الأسباني، حيث تعادل برشلونة ضد ريال سوسيداد بهدفين لمثلهما، فيما تعادل ريال مدريد ضد فالنسيا بنتيجة 1/1.





وكان برشلونة قد بدأ الضغط على الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك بعدما قدم شكوى رسمية ضد حكم مباراته السابقة ضد ريال سوسيداد، والتي شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية، إضافة إلى تقنية الفيديو التي زادات من حالة الجدل خلال المباراة.





وعلى صعيد أخر، أوقعت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، كلا الفريقين في مواجهة نارية خلال الجولة المقبلة، وذلك بعدما تقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما سيواجه برشلونة نظيره نابولي.





* التشكيل المتوقع لبرشلونة وريال مدريد :

- من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : داني كارفاخال - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - فيرلاند ميندي.

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم : رودريجو جوس - كريم بنزيما .





- من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تير شيتجن.

خط الدفاع : نيسلون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمنت لينجليه - جوردي ألبا.

خط الوسط : إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان.





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