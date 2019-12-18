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نواب أوروبا يرفضون مذكرتي أردوغان والسراج

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:26 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نواب أوروبيون،  اليوم الأربعاء، رفضهم لمذكرتي التفاهم التي وقعتهما تركيا وحكومة السراج بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني.

وقال النواب الأوروبيون، خلال جلسة البرلمان الأوروبي الأربعاء، لمناقشة تداعيات مذكرتي أردوغان والسراج، إن الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين رفضا الخطوة، لأن حكومة السراج لم تحصل على ثقة البرلمان، كما أن حكومة الوفاق انتهت مدتها القانونية لمدة عام وفقا للاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية.

وأشار النواب إلى أن تركيا تنتهك القرارات الدولية وقوانين البحار بتوقيعها اتفاقا مع حكومة الوفاق الليبية يخالف المواثيق الدولية.

وأعلنوا رفضهم قيام تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص، ورفضهم الاتفاق الأمني بين أردوغان والسراج خاصة أن حكومة الوفاق الليبية لم تنل ثقة البرلمان الليبي.

ومن جانبه جدد رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل التضامن الكامل مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بالأفعال التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط.

واطلع البرلمان الأوروبي على نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت يوم الخميس الماضي في بروكسل والتي أكدت أن الاتحاد يجدد إدانته لانتهاكات تركيا في شرق المتوسط.

وأثارت مذكرتا التفاهم حول التعاون العسكري وتعيين الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق جدلا وسخطا محليا وإقليما ودوليا، بسبب محاولات أردوغان للاستحواذ على مقدرات ليبيا وقرارها السيادي في الحدود البحرية.

بدوره، رفض مجلس النواب الليبي الاتفاق المزعوم، واعتبر أن تلك التفاهمات تهدف إلى تزويد المليشيات الإرهابية بالسلاح، وتسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو رفض بلاده الاتفاقية، مشيرا إلى أن روما ستتوجه إلى الأمم المتحدة لمنع تسجيل هذه الاتفاقية. 

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الكلمات المفتاحية

نواب مذكرة ليبيا رفض السراج أوروبا أردوغان

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