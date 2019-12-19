بعد فسخ خطوبتهما دارين حلمي تعاود فتح حسابها وتثير الجدل بكلمات من أغنيه تامر عاشور فهل عادوا!(تفاصيل)

قامت دارين حلمي خطيبة الفنان تامر عاشور السابقه، بمعاودة فتح حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد أغلاق لمدة شهر بعد إعلان فسخها خطوبتها، ولكن أثارت دارين الجدل بين متابعيها، حيث نشرت صورة لها وعلقت قائلة:"ولا بنساك ولا ثانيه"، وهذا مقطع من اغنيه للفنان تامر عاشور والتي تحمل أسم "أجمل حلم"، لتثير دارين الشكوك بين متابعيها ليتسائلوا هل تم الرجوع بعد أنفصال دام لمدة شهر، ولكن دارين تجاهلت الرد علي التعليقات.



يذكر ان دارين حلمي أعلنت عن فسخ خطوبتها من المطرب تامر عاشور وذلك من خلال خاصية الاستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

وحيث كتبت دارين:" وعسي أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الحمدلله لله فسخت خطوبتي من تامر عاشور واتمنا لي التوفيق."





إعلان الفنان تامر عاشور عن فسخ الخطبه



وقد أعلن الفنان تامر عاشور عن فسخ خطوبته من دارين حلمي من خلالحسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا:"الحمدلله رب العالمين على كل شئ تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لهاكل التوفيق".



يذكر أن الثنائي لم يصرحا بأسباب الأنفصال حتي الأن.

