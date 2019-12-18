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بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بدون تقطيع| Barcelona vs Real Madrid live online: El Clásico

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:26 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع ريال مدريد ضد برشلونةYALLA SHOOT 7ASRY، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري الإسبانيkora live.

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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد برشلونة، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

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