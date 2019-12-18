قوات خامنئي تحاول السيطرة على الوضع.. "الفجر" تكشف مُخطط "البلوش" لإعلان الاستقلال عن إيران

لا تزال الجغرافيا المحتلة في إيران تلعب دور قوي ضد سياسة نظام الملالي، ومن تلك الشعوب الشعب البلوشي الذي انتفض ضد المرشد علي خامنئي في الفترة الماضية خلال التظاهرات التي اندلعت في إيران، مطالبين بالاستقلال واستعادة دولته المقسمة حاليًا بين إيران وباكستان، مع عملية قمع يشنها النظام الإيراني ضد هذا الشعب ومحاولات للعبث بديمغرافيته.





الاحتجاجات في بلوشستان

‏ قال ملا مجيد، المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان البلوشي باللغة العربية، أنه اختلفت الشعارات والمطالبات البلوشية عن باقي جغرافية إيران، فالمطالب الحالية هي إسقاط النظام، ولكن مطالب استقلال بلوشستان وعودة دولتها هذا مطلب أساسي ولكن ما يجري حاليًا هو تمهيد للوصول للهدف الأساسى وهو الاستقلال وحاليًا الهدف إسقاط النظام كخطوة أولي مطلب مهم جدا.

وأكد مجيد لـ"الفجر"، أن الاحتجاجات البلوشية حالها حال نفس المناطق الأخرى ولكن تم قمعها بقوة من قبل النظام الإيراني والإنترنت مقطوع منذ بداية الأزمة ولا يوجد أي طريقة للتواصل في الداخل لمعرفة الاوضاع بدقة.





وأضاف المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان البلوشي باللغة العربية، أنه تم استدعاء بعض العلماء وأبرزهم الشيخ فضل كوهي ولكن قوبل هذا القرار برفض شعبي مما أجبر النظام علي الإفراج عنه وعن معاونيه، مبينًا أنه من هو من أبرز علماء أهل السنة في بلوشستان وإيران بشكل عام وهو إمام وخطيب بارز ومن أشد المنتقدين للحكومة الإيرانية.

بينما كشف مجيد، أن التعامل الأمني مع المتظاهرين في بلوشستان لا يختلف عن بقية المناطق من حيث استخدام القوة المفرطة وهذا يدل علي نفاق خامنئي حيث عندما تندلع مظاهرات في البحريين مثلا تجده أول من يصرح ويقول أن من حق الشعوب التظاهر ولكن عندما تحدث مظاهرات في إيران تجده أول من يدعو إلى سحق المتظاهريين لدرجة أن بعض المسؤوليين الايرانيين يخرجون علي التلفاز ويدعون بحرق المتظاهرين وهم أحياء وهذا يدل علي بطش وإجرام هذا النظام الذي يتستر تحت عباءة الدين وبالطبع الدين منهم براء.





وعددّ المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان البلوشي باللغة العربية، الانتهاكات بحق المتظاهرين البلوش ومنها إطلاق النار المباشر على المتظاهرين وبسبب قطع الإنترنت وصعوبة التواصل في الداخل ليس لديه رقم تحديدي في عدد الضحايا ولكن تصله بعض المعلومات وقد رصد مقتل ١٠ من البلوش في المظاهرات بجراء إطلاق النار المباشر عليهم، كما أن الاعتقالات مستمرة في بلوشستان وبقوة لأنه بنظر النظام تعتبر بلوشستان من المناطق المشتعلة وفيها انفلات أمني شديد.





وتوقع مجيد زيادة الانتهاكات الفترة المقبلة، لأن النظام هو نظام قمعي وديكتاتوري بامتياز وحسب ماسمع من الصحف بأن النظام هدد بإعدام كل شخص اعتقل بسبب مشاركته في المظاهرات وليس لدي اي شك بأن النظام الايراني سينفذ الاعدامات لان هذا الأمر ليس بغريب عليهم وتاريخهم يشهد عليهم، وستقوم الحكومة الإيرانية الحالية بارتكاب مجازر كما فعل الخميني عندما أراد السيطرة علي الحكم.







