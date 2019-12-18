التعليم: المدارس اليابانية هدفها تقديم تجربة متطورة

قال مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس اليابانية بوزارة التعليم، إن المدارس اليابانية للتعليم تهدف إلى تقديم تجربة تعليمية متطورة، لافتًا إلى أن معايير منظومة التعليم اليابانية تعمل على تنمية المهارات الأساسية للطفل.



وأشار "الرفاعي"، خلال حواره مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن المنظومة تعمل على إشراك ولي الأمر في العملية التعليمية وداخل المدرسة، موضحًا أن ولي الأمر يحضر في المدرسة لمدة 20 ساعة خلال العام الدراسي.



ولفت إلى أن مشاركة ولي الأمر داخل المدرسة أمر هام جدًا، ويدعم الأطفال، ويثري المدرسة بخبراته، مستكملًا: "نهدف إلى تنمية مهارات الطفل وتحسين سلوكيته اعتمادًا على الحوار والابتكار".

