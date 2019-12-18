رسميا .. بليغ حمدى مديراً فنياً لناصر الفكرية





قرر مجلس إدارة نادي ناصر الفكرية برئاسة جمال عبدالرحمن تعيين بليغ حمدي المدير الفنى السابق لنادى مركز شباب ديرمواس مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، خلفاً للكابتن سيد حسين العص الذى قدم إستقالته عقب الهزيمة من فريق الوليدية، فى إطار مباريات الأسبوع العاشر للمجموعة الثالثة من دورى القسم الثالث .



كما قرر مجلس إدارة نادي ناصر الفكرية، تعيين محمد عبدالمجيد بيبو مدرباً عاماً، مع الإبقاء على محمد ربيع قاسم مدرباً لحراس المرمى، وحليم متي اسكندر مديراً إدارياً، وإسلام منتصر اخصائى اصابات ملاعب.



وكان محمد عبدالمجيد بيبو المدرب العام الحالي لفريق ناصر الفكرية، قد قام بتدريب العديد من الانديه، حيث كان آخر منصب له هو مدربا عاما للفريق، الأول لكره القدم بنادي المنيا، مع المدير الفني السابق إبراهيم صدقي.