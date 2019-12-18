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خبراء: منتدى شباب العالم أسهم في عودة السياحة لمصر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:21 م
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بوابة الفجر
هدى زيدان
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اتفق عدد من خبراء السياحة على أن منتدى شباب العالم كان فرصة سانحة للترويج للسياحة المصرية، مؤكدين على أن وفود ال-١٩٠ دولة المشاركة في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، نقلوا صورة حقيقية حول الوضع الأمني في مصر، وكانوا خير سفراء للسياحة المصرية في بلادهم.

وأكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، على أن هيئة تنشيط السياحة، شاركت بفعالية في منتدى شباب العالم؛ للترويج للسياحة المصرية بين الوفود الدولية المشاركة في فعاليات الملتقى.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد إلى أن منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، قدم دعاية مجانية للسياحة المصرية، بين وفود الدول المشاركة، مؤكدة على أن نسب الإشغال الفندقية حققت مستويات قياسية عقب المنتدى.

في السياق ذاته يقول الخبير السياحي محمد فتحي، إن منتدى شباب العالم كان فرصة مثالية للترويج للسياحة المصرية، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال الفندقية سجلت ارتفاعًا كبيرًا تزامنًا مع فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وأشار الخبير السياحي إلى أن القطاع السياحي شهد تحسنًا ملحوظًا نهاية العام الجاري، تزامنًا مع انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، والتي جاءت كرسالة تعكس حالة الأمن والأمان التي تعيشها مصر، ما مكنها من إطلاق المنتدى لدحض أكاذيب وافتراءات أهل الشر.

وأكد فتحي على أن منتدى شباب العالم ساهم في الترويج للسياحة المصرية بنصيب الأسد، عبر استضافة وفود عشرات الدول، مشيرًا إلى أن وفود هذه الدول ستقدم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر؛ ما يسهم بانتعاش السياحة المصرية.

وثمن فتحي فكرة منتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أن سياحة المؤتمرات والملتقيات الشبابية واحدة من أهم طرق الترويج والجذب السياحي، وأكثرها نجاعة ونجاحًا.
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منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ منتدي العالم مدينة شرم الشيخ خبراء سياحة السياحة المصرية الرئيس السيسي

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