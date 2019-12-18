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استغاثة مواطن بسبب وقف ترخيص كشك

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:15 م
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كشك
كشك
كساب أحمد
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قال عبدالرؤوف يوسف، أحد أهالي مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، إنه يمتلك كشك بالمدينة حصل على ترخيص له عام 1983 ويذهب إلى مجلس المدينة سنويا ويقوم بدفع تراخيص الكشك ولم يتأخر في ذلك إطلاقا.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنهم فوجئوا بوقف تراخيص 68 كشك، مؤكدا على أن هذه الأكشاك تقع بين العمارات السكنية ولا تعوق الطريق إطلاقا حتى يتم وقف تراخيصها.

مشيرا إلى أنه اليوم جاءت إليه لجنة من الوحدة المحلية وأبلغوه أنهم سيقومون بعمل محضر تعدي على أملاك الدولة، مؤكدا على أنهم لا يعوقون الطريق إطلاقا ويسلكون كل الطرق القانونية في التراخيص ولا توجد عليهم أي شبهات حتى يتم التعنت ضدهم بهذه الطريقة من قبل رئيس مجلس المدينة الذين لم يشهدوا مثل هذه الإجراءات إلا في عهده.

وأشار إلى أن حالتهم المعيشية صعبة ويعتمدون بشكل أساسي على الدخل الذي يأتي عن طريق الكشك وهو على المعاش ومريض سكر وضغط ولديه ابن لديه 28 سنة ولا يعمل؛ علاوة على أنه لديه بنت في الثانوية وأخرى في الجامعة؛ ويحتاجون لمصروفات كثيرة.
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