Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري (محمد صلاح) بث مباشر في مونديال الأندية "1-1" لايف

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
مرت 90 دقيقة من مباراة ليفربول الإنجليزي و مونتيري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وما زال التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما مستمرًا.


ويلعب بطل أوروبا بداية من الدور نصف النهائي بينما وصل مونتيري ، بطل الكونكاكاف، لهذا الدور بعدما تغلب على السد القطري في ربع النهائي.

افتتح ليفربول التهديف بعد 12 دقيقة بهدف لنابي كيتا سجله من صناعة الدولي المصري محمد صلاح.

وتعادل مونتيري بعد دقيقتين بهدف لروجيلو فونس موري بعدما استغل خطأ دفاع ليفربول وحارس مرماه، أليسون بيكر.

ويغيب عن ليفربول اليوم مدافعه فيرجيل فان دايك بسبب المرض، كما أجرى المدرب يورجن كلوب بعض التغييرات من بينها جلوس ساديو ماني وروبرتو فيرمينو على دكة البدلاء.

وكاد ليفربول أن يتقدم مجددًا في الدقيقة 23 بعدما منح محمد صلاح زميله جيمس ميلنر كرة لم ينجح في استغلالها وإسكانها الشباك.

واقترب مونتيري من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36 لكن الكرة التي مرت من دفاع ليفربول ولامست يد بيكر لم يستطع لاعب مونتيري اللحاق بها ولو فعل لربما كان سجل الهدف الثاني لفريقه.

ومنع حارس مونتيري ، ماىسيلو باروفيرو، كيتا من إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وبدأ فريق مونتيري الشوط الأول بفرصتين إحداهما من ركلة حرة مباشرة تصدى لهما أليسون بيكر.

ولم يتوج ليفربول باللقب الذي خسر نهائيه في 2005 من ساو باولو. ولم يفز أي نادٍ إنجليزي باللقب سوى مانشستر يونايتد سوى 2008.

ولم يتأهل أي فريق من اتحاد الكونكاكاف (اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) الممثل له مونتيري المباراة النهائية قط.

وسيواجه الفائز من لقاء اليوم، في النهائي، فريق فلامنجو البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، الذي حسم تأهله بفوزه على الهلال السعودي، بطل آسيا، في نصف النهائي 3-1.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف CALSICO مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش برشلونة NQW

منذ ساعة و 7 دقيقة

LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 PLUS

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ ساعتين و 31 دقيقة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع LIVE

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بدون تقطيع REAL LIVE ماتش الريال HD

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 4 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ ساعتين و 5 دقيقة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا متابعة حية ومباشر "0-0" MESSI

منذ ساعتين و 48 دقيقة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot ميسي

منذ 39 دقيقة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الآن

منذ 37 دقيقة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ ساعتين و 33 دقيقة

يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول LIVERPOOL NOW

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
08:10 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بدون تقطيع REAL LIVE ماتش الريال HD

بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا متابعة حية ومباشر "0-0" MESSI

07:04 م

LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 PLUS

07:12 م

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

07:47 م

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الآن

09:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: الأسئلة الحائرة فى أمريكا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

DMCA.com Protection Status