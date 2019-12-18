مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري (محمد صلاح) بث مباشر في مونديال الأندية "1-1" لايف

مرت 90 دقيقة من مباراة ليفربول الإنجليزي و مونتيري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وما زال التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما مستمرًا.









ويلعب بطل أوروبا بداية من الدور نصف النهائي بينما وصل مونتيري ، بطل الكونكاكاف، لهذا الدور بعدما تغلب على السد القطري في ربع النهائي.





افتتح ليفربول التهديف بعد 12 دقيقة بهدف لنابي كيتا سجله من صناعة الدولي المصري محمد صلاح.





وتعادل مونتيري بعد دقيقتين بهدف لروجيلو فونس موري بعدما استغل خطأ دفاع ليفربول وحارس مرماه، أليسون بيكر.





ويغيب عن ليفربول اليوم مدافعه فيرجيل فان دايك بسبب المرض، كما أجرى المدرب يورجن كلوب بعض التغييرات من بينها جلوس ساديو ماني وروبرتو فيرمينو على دكة البدلاء.





وكاد ليفربول أن يتقدم مجددًا في الدقيقة 23 بعدما منح محمد صلاح زميله جيمس ميلنر كرة لم ينجح في استغلالها وإسكانها الشباك.





واقترب مونتيري من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36 لكن الكرة التي مرت من دفاع ليفربول ولامست يد بيكر لم يستطع لاعب مونتيري اللحاق بها ولو فعل لربما كان سجل الهدف الثاني لفريقه.





ومنع حارس مونتيري ، ماىسيلو باروفيرو، كيتا من إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.





وبدأ فريق مونتيري الشوط الأول بفرصتين إحداهما من ركلة حرة مباشرة تصدى لهما أليسون بيكر.





ولم يتوج ليفربول باللقب الذي خسر نهائيه في 2005 من ساو باولو. ولم يفز أي نادٍ إنجليزي باللقب سوى مانشستر يونايتد سوى 2008.





ولم يتأهل أي فريق من اتحاد الكونكاكاف (اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) الممثل له مونتيري المباراة النهائية قط.



