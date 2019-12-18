live| يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot ميسي

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الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:13 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الاربعاء بالدوري الاسباني عبر الفجر والفجر الرياضي يلا كورة شاهد البث الحي المباشر لمواجهة فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر COOL KOORA في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة YALA SHOOOT PLUS من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019/2020.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الاربعاء بالدوري الاسباني عبر الفجر والفجر الرياضي جول كورة وكان قد تعادل فريق برشلونة بالجولة الماضية مع فريق ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير KOORA ONLINE وخطف فريق ريال مدريد تعادلا مثير مع فريق فالنسيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا بنتيجة هدف لكل فريق حيث أحرز كريم بنزيما هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع GOAL KOORA.

كورة ستار وكشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق ريال مدريد في الكامب نو يوم غد الاربعاء KOORA LIVE وجاءت القائمة بها بعض المفاجآت في مباراة الكلاسيكو حيث يغيب بعض النجوم عن تلك المباراة بأمر من فالفيردي وليس لدواعي الإصابة أو الإيقاف YALA LIVEKمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الاربعاء بالدوري الاسباني عبر الفجر والفجر الرياضي.

قال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد ضد ريال مدريد :"لا نزال في مرحلة الذهاب، هناك الكثير من المباريات المتبقية في الليجا COOL KOORA بالطبع كل فريق يريد أخذ زمام المبادرة، ولكن بغض النظر عن ذلك، لا يزال هناك الكثير في المسابقة، والبارسا وريال مدريد متطابقان إلى حد كبير في كثير من الجوانب هذا الموسم ونُركز فقط على ما نريد فعله, تركزينا سيكون لى كُرة القدم خلال الـ 90 دقيقة KOORAHDK مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الاربعاء بالدوري الاسباني عبر الفجر والفجر الرياضي يلا لايف.

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