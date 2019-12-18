شاهد.. أسما شريف منير لزوجها :"أبو بنتي وصديقي ربنا يخليكم لبعد العمر كله يا رب"عبر"إنستجرام"

تشارك الفنانة أسما شريف منير، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة تجمع ما بين زوجها محمود السكرى وابنتها، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاه جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .



وعلق"شريف" على الصورة:" ابو بنتى وصديقي محمود السكرى ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .



حيث ظهر محمود السكرى زوجها، مرتدى تيشرت أبيض، ذات أكمام طويلة، وابنتها كانت ترتدي، تيشرت رصاصي، ذات أكمام طويلة، وكانوا يأخذون صورة سيلفى الكلب .





يذكر أن الفنانة أسما شريف منير، تقوم بتقديم برنامج "أنا وبنتى" مع والدها الفنان شريف منير، الذى يعرض على قناهONE، وهذا البرنامج حقق نجاحاً كبيراً خاصة أنها أول تجربة لها فى تقديم البرامج .

