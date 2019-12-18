هونج كونج.. إلغاء الألعاب النارية للعام الجديد وسط مخاوف أمنية









أعلن مجلس السياحة في مدينة هونج كونج، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إلغاء الألعاب النارية الشهيرة في هونج كونج عشية رأس السنة الجديدة للمرة الأولى منذ عقد؛ حيث تزيد الاحتجاجات لأكثر من ستة أشهر من المخاوف الأمنية.وعادةً ما تجذب الألعاب النارية الآلاف من السكان المحليين والسياح إلى ميناء فيكتوريا الخلاب، ويتم بث العد التنازلي في جميع أنحاء العالم.كما أدت الاحتجاجات المستمرة في المستعمرة البريطانية السابقة إلى إعاقة قطاعي السياحة والتجزئة؛ حيث ألغيت العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية البارزة في الأشهر الأخيرة، بسبب قانون تسليم المجرمين المثير للجدل والذي تم سحبه الآن.وسيتم استبدال الألعاب النارية بـ "سيمفونية الأنوار"، وهو عرض ضوئي متعدد الوسائط، يتضمن إسقاطات حول أطول ناطحات السحاب في المدينة في منتصف الليل، على حد قول مسؤولي السياحة.وسيتم تحويل واجهة مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض إلى ساعة للعد التنازلي العملاقة، وسيتم إطلاق ألعاب نارية صغيرة النطاق من أسطح المنازل القريبة.وقال مسؤول سياحي في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن مجلس السياحة "يولي أهمية كبيرة للسلامة العامة لجميع الأحداث التي ينظمها"، مضيفاً "في ضوء الوضع الحالي في هونج كونج، قررنا اعتماد شكل جديد".وصرح المجلس، أن السياح الوافدين الى هونج كونج انخفض بنسبة 56٪ على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض في 15 عاما، عندما تعرضت المدينة لتفشي وباء المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس).ومن الأحداث الأخرى التي سيتم إلغاؤها، بطولة دوري الرجبي السنوية العاشرة لنادي هونج كونج لكرة القدم، والمقرر عقدها في أبريل، كما غرقت هونج كونج في الركود لأول مرة منذ عقد في الربع الثالث.