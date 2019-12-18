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3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد مجانأ ـــ Barcelona vs Real Madrid LIVE
الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:16 م
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علاء خليف
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد "كامب نو" لمتابعة المواجهة النارية بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز (الليجا) بالموسم الحالي 2019 – 2020.
مشاهدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة (الكلاسيكو الاسباني) بين real madried vs barchelona مجانًا
مشاهدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة (الكلاسيكو الاسباني) بين real madried vs barchelona مجانًا
وبدون تقطيع، حيث تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 18 / 12 / 2019، وذلك بعد تأجيلها في وقت سابق، حيث كان مقررًا إقامة اللقاء في 26 أكتوبر الماضي، ولكن الاحتجاجات العنيفة في اقليم كتالونيا اعتراضا على حكم سجن بعض زعماء الإقليم دون إقامة المباراة لتقام في هذا الموعد.
توقيت مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد في مصر والدول العربية:
ونظرًا لما تحظي به مباراة الكلاسيكو الاسباني بين برشلونة وريال مدريد بأهمية جماهيرية كبري، في مختلف أنحاء العالم، وخاصة الوطن العربي العاشق لكرة القدم، حرصنا على عرض موعد المواجهة المرتقبة بين الفريقين بتوقيت مصر وبمختلف توقيتات الدول العربية.
وينطلق لقاء الكلاسيكو الاسباني في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة وفلسطين والأردن، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والدوحة، والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي، والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8:00 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الاسباني:
تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو الاسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لمباريات الدوري الاسباني، والدوريات العالمية وجميع البطولات الكروية الكبري، وستكون مباراة الديربي بين الفريقين الاسبانيين يوم الأربعاء 18 – 12 – 2019 منقولة باللغة العربية عبر قناة bein sports hd 3 بتعليق التونسي (عصام الشوالي)، وتوفر القناة ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم للحديث عن كافة جوانب المباراة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة (الكلاسيكو الاسباني) بين برشلونة وريال مدريد:
أعلنت بعض القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة اذاعة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بشكل مباشر، ونقدم لكم في هذا التقرير القنوات التي ستذيع المواجهة المرتقبة حتي يتمكن الجمهور العربي من متابعة القمة الاسبانية دون أي معاناة أو أعباء مالية:-
1- قناة IDMAN TV :
قناة أذربجانية تُبث على القمر الأذري وتقوم بسرعة البث من مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، وسوف تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد علي تردد:
• التردد : 11169
• القمر : AzerSpace 46°E
2- قناة ITV 4 :
من القنوات التي ستذيع لقاء الكلاسيكو ايضا قناة ITV 4 على التردد:
• التردد " 10758
• القمر : أسترا
3- قناة IRIB VARZESH:
مباراة الكلاسيكو الاسباني سوف تذاع ايضا من خلال تردد قناة irib الايرانية المفتوحة والتي تذاع على التردد 11555 مجانا بدون تشفير.
صراع الصدارة يُشعل قمة ريال مدريد وبرشلونة في "الكامب نو":
مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ستكون حافلة بالاثارة والندية كالعادة، ولكن ما يزيد المواجهة سخونة واثارة هذه المرة هو الصراع القائم بين الفريقين على صدارة ترتيب الليجا الاسبانية، حيث يتساوي الفريقين في رصيد النقاط بعد 17 جولة من عمر المسابقة برصيد 35 نقطة لكل لفريق، غير أن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق النقاط، والفائز في موقعة "كامب نو" اليوم سوف ينفرد بصدارة الترتيب بدون شريك، وسوف يقترب خطوة نحو حصد لقب البطولة المحلية÷، يذكر أن مباراتي الجولة الماضية للفريقين انتهت بالتعادل، حيث تعادل البرسا مع ريال سوسيداد 2-2، بينما تعادل الريال مع فالنسيا 1-1.
توقيت مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد في مصر والدول العربية:
ونظرًا لما تحظي به مباراة الكلاسيكو الاسباني بين برشلونة وريال مدريد بأهمية جماهيرية كبري، في مختلف أنحاء العالم، وخاصة الوطن العربي العاشق لكرة القدم، حرصنا على عرض موعد المواجهة المرتقبة بين الفريقين بتوقيت مصر وبمختلف توقيتات الدول العربية.
وينطلق لقاء الكلاسيكو الاسباني في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة وفلسطين والأردن، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والدوحة، والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي، والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8:00 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الاسباني:
تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو الاسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لمباريات الدوري الاسباني، والدوريات العالمية وجميع البطولات الكروية الكبري، وستكون مباراة الديربي بين الفريقين الاسبانيين يوم الأربعاء 18 – 12 – 2019 منقولة باللغة العربية عبر قناة bein sports hd 3 بتعليق التونسي (عصام الشوالي)، وتوفر القناة ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم للحديث عن كافة جوانب المباراة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة (الكلاسيكو الاسباني) بين برشلونة وريال مدريد:
أعلنت بعض القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة اذاعة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بشكل مباشر، ونقدم لكم في هذا التقرير القنوات التي ستذيع المواجهة المرتقبة حتي يتمكن الجمهور العربي من متابعة القمة الاسبانية دون أي معاناة أو أعباء مالية:-
1- قناة IDMAN TV :
قناة أذربجانية تُبث على القمر الأذري وتقوم بسرعة البث من مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، وسوف تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد علي تردد:
• التردد : 11169
• القمر : AzerSpace 46°E
2- قناة ITV 4 :
من القنوات التي ستذيع لقاء الكلاسيكو ايضا قناة ITV 4 على التردد:
• التردد " 10758
• القمر : أسترا
3- قناة IRIB VARZESH:
مباراة الكلاسيكو الاسباني سوف تذاع ايضا من خلال تردد قناة irib الايرانية المفتوحة والتي تذاع على التردد 11555 مجانا بدون تشفير.
صراع الصدارة يُشعل قمة ريال مدريد وبرشلونة في "الكامب نو":
مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ستكون حافلة بالاثارة والندية كالعادة، ولكن ما يزيد المواجهة سخونة واثارة هذه المرة هو الصراع القائم بين الفريقين على صدارة ترتيب الليجا الاسبانية، حيث يتساوي الفريقين في رصيد النقاط بعد 17 جولة من عمر المسابقة برصيد 35 نقطة لكل لفريق، غير أن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق النقاط، والفائز في موقعة "كامب نو" اليوم سوف ينفرد بصدارة الترتيب بدون شريك، وسوف يقترب خطوة نحو حصد لقب البطولة المحلية÷، يذكر أن مباراتي الجولة الماضية للفريقين انتهت بالتعادل، حيث تعادل البرسا مع ريال سوسيداد 2-2، بينما تعادل الريال مع فالنسيا 1-1.
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