Advertisements
Advertisements
Advertisements

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد مجانأ ـــ Barcelona vs Real Madrid LIVE

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد "كامب نو" لمتابعة المواجهة النارية بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز (الليجا) بالموسم الحالي 2019 – 2020.


مشاهدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة (الكلاسيكو الاسباني) بين real madried vs barchelona مجانًا

وبدون تقطيع، حيث تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 18 / 12 / 2019، وذلك بعد تأجيلها في وقت سابق، حيث كان مقررًا إقامة اللقاء في 26 أكتوبر الماضي، ولكن الاحتجاجات العنيفة في اقليم كتالونيا اعتراضا على حكم سجن بعض زعماء الإقليم دون إقامة المباراة لتقام في هذا الموعد.


توقيت مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد في مصر والدول العربية:

ونظرًا لما تحظي به مباراة الكلاسيكو الاسباني بين برشلونة وريال مدريد بأهمية جماهيرية كبري، في مختلف أنحاء العالم، وخاصة الوطن العربي العاشق لكرة القدم، حرصنا على عرض موعد المواجهة المرتقبة بين الفريقين بتوقيت مصر وبمختلف توقيتات الدول العربية.


وينطلق لقاء الكلاسيكو الاسباني في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة وفلسطين والأردن، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والدوحة، والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي، والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8:00 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".


تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الاسباني:

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو الاسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لمباريات الدوري الاسباني، والدوريات العالمية وجميع البطولات الكروية الكبري، وستكون مباراة الديربي بين الفريقين الاسبانيين يوم الأربعاء 18 – 12 – 2019 منقولة باللغة العربية عبر قناة bein sports hd 3 بتعليق التونسي (عصام الشوالي)، وتوفر القناة ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم للحديث عن كافة جوانب المباراة.


القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة (الكلاسيكو الاسباني) بين برشلونة وريال مدريد:

أعلنت بعض القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة اذاعة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بشكل مباشر، ونقدم لكم في هذا التقرير القنوات التي ستذيع المواجهة المرتقبة حتي يتمكن الجمهور العربي من متابعة القمة الاسبانية دون أي معاناة أو أعباء مالية:-


1- قناة IDMAN TV :

قناة أذربجانية تُبث على القمر الأذري وتقوم بسرعة البث من مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، وسوف تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد علي تردد:

• التردد : 11169
• القمر : AzerSpace 46°E

2- قناة ITV 4 :


من القنوات التي ستذيع لقاء الكلاسيكو ايضا قناة ITV 4 على التردد:

• التردد " 10758
• القمر : أسترا

3- قناة IRIB VARZESH:

مباراة الكلاسيكو الاسباني سوف تذاع ايضا من خلال تردد قناة irib الايرانية المفتوحة والتي تذاع على التردد 11555 مجانا بدون تشفير.


صراع الصدارة يُشعل قمة ريال مدريد وبرشلونة في "الكامب نو":

مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ستكون حافلة بالاثارة والندية كالعادة، ولكن ما يزيد المواجهة سخونة واثارة هذه المرة هو الصراع القائم بين الفريقين على صدارة ترتيب الليجا الاسبانية، حيث يتساوي الفريقين في رصيد النقاط بعد 17 جولة من عمر المسابقة برصيد 35 نقطة لكل لفريق، غير أن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق النقاط، والفائز في موقعة "كامب نو" اليوم سوف ينفرد بصدارة الترتيب بدون شريك، وسوف يقترب خطوة نحو حصد لقب البطولة المحلية÷، يذكر أن مباراتي الجولة الماضية للفريقين انتهت بالتعادل، حيث تعادل البرسا مع ريال سوسيداد 2-2، بينما تعادل الريال مع فالنسيا 1-1. 

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت YALLA REDS مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر رابط BEIN SPORT المفتوحه يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول HD

منذ ساعة و 16 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في مونديال الأندية Liverpool vs. Monterrey: FIFA Club World Cup semifinal

منذ ساعة و 22 دقيقة

بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر في مونديال الأندية SALAH HD

منذ 42 دقيقة

عاجل - إصابة نجم برشلونة قبل الكلاسيكو بدقائق قليلة

منذ 34 دقيقة

يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول LIVERPOOL NOW

منذ ساعة و 9 دقيقة

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ نصف ساعة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ ساعة

يلا كورة beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول «هدف أبو صلاح»

منذ ساعة و 25 دقيقة

كورة لايف MATCH REDS مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الليفر قناة مفتوحة

منذ 40 دقيقة

تشكيل برشلونة الرسمي ضد ريال مدريد| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مجانًا Live beIN

منذ ساعة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ ساعة و 7 دقيقة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر مجانًُا بدون تقطيع قناة Alkaas المفتوحة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ ساعتين و 25 دقيقة

LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 كأس العالم للأندية PLUS

منذ ساعة و 14 دقيقة

«يلا شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT اونلاين PLUS

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في مونديال الأندية Liverpool vs. Monterrey: FIFA Club World Cup semifinal

LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 كأس العالم للأندية PLUS

07:12 م

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

07:21 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

كورة لايف MATCH REDS مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الليفر قناة مفتوحة

07:46 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status