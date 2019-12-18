3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد مجانأ ـــ Barcelona vs Real Madrid LIVE





وينطلق لقاء الكلاسيكو الاسباني في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة وفلسطين والأردن، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والدوحة، والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي، والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8:00 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".





تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الاسباني:



تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو الاسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لمباريات الدوري الاسباني، والدوريات العالمية وجميع البطولات الكروية الكبري، وستكون مباراة الديربي بين الفريقين الاسبانيين يوم الأربعاء 18 – 12 – 2019 منقولة باللغة العربية عبر قناة bein sports hd 3 بتعليق التونسي (عصام الشوالي)، وتوفر القناة ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم للحديث عن كافة جوانب المباراة.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة (الكلاسيكو الاسباني) بين برشلونة وريال مدريد:



أعلنت بعض القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة اذاعة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بشكل مباشر، ونقدم لكم في هذا التقرير القنوات التي ستذيع المواجهة المرتقبة حتي يتمكن الجمهور العربي من متابعة القمة الاسبانية دون أي معاناة أو أعباء مالية:-





1- قناة IDMAN TV :



قناة أذربجانية تُبث على القمر الأذري وتقوم بسرعة البث من مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، وسوف تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد علي تردد:



• التردد : 11169

• القمر : AzerSpace 46°E



2- قناة ITV 4 :





من القنوات التي ستذيع لقاء الكلاسيكو ايضا قناة ITV 4 على التردد:



• التردد " 10758

• القمر : أسترا



3- قناة IRIB VARZESH:



مباراة الكلاسيكو الاسباني سوف تذاع ايضا من خلال تردد قناة irib الايرانية المفتوحة والتي تذاع على التردد 11555 مجانا بدون تشفير.