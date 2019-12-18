روسيا تحتجزعشرات الإسرائيليين فور وصولهم إلى مطار موسكو

احتجزت روسيا عشرات الإسرائيليين، فور وصولهم إلى مطار موسكو، حسبما أفادت تقارير إسرائيلية.







وأفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقق في التقارير التي تفيد باحتجاز روسيا أكثر من 46 إسرائيلياً هبطوا على متن طائرة تابعة لشركة في مطار دوموديدوفو الدولي، ثاني أكبر مطارات موسكو، ولم يسمح لهم بدخول روسيا.







وبحسب قناة i24news"" الإسرائيلية، اقتيد بعضهم إلى مكان جانبي وإلى قسم آخر في قسم الجوازات، وكان التحقيق أحياناً باللغة الروسية، وأخذت بصمات بعضهم، وطلبت منهم أرقام هواتفهم.







وبرز التوتر بين موسكو وتل أبيب في الأشهر الأخيرة على خلفية إصدار القضاء الروسي حكماً بالسجن 7 أعوام ونصف، على الإسرائيلية نعمة يسخار، بتهمة تهريب المخدرات.







وتطالب تل أبيب بإطلاق سراحها، وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على ذلك.