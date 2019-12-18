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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر Barcelona vs. Real Madrid: El Clasico live stream, TV

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:12 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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مشاهدة البث المباشرة لمباراة فريق برشلونة مع فريق ريال مدريد والتي ستكون قوية بين الفريقين حيث يتابع كل عشاق كرة القدم حول العالم الكلاسيكو كل موسم YALA KOORA بشغف كبير لأنها هي المباراة الاقوى في العالم ومن اقدم المباريات في تاريخ اوروبا خاصة في الفترة الأخيرة يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي وكريستانو رونالدو قبل رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي KOORA STAR.

جول كورة يرى النجم الأرجنتيني وأيقونة نادي برشلونة الإسباني "ليونيل ميسي" أن مواجهة نادي ريال مدريد في ملعب كامب نو أصعب بكثير من مواجهته في معقله سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد GOAL KOORA وأن الضغوط الجماهيرية تكون كثيرة في ملعب كامب نو من أجل الفوز وهز شباك الريال، الذي يلجأ بدوره لتضيق الخناق على لاعبي برشلونة YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت حصري وقرر ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بالفعل تشكيل فريقه أمام ريال مدريد لكنه يبقى حائرًا بين لاعبين فقط COOL KOORA وأشارت صحيفة "السبورت" إلى أن فالفيردي محتار بين سيميدو الظهير الأيمن للفريق وسيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط البارسا المخضرم في السنوات الأخيرة ومن سيقود منهما الجبهة اليمنى في مباراة الغد KOORA LIVE.

يلا كورة وأعلن فالفيردي عن استبعاد خماسي برشلونة من قائمة لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد والمقر لها يوم غد الاربعاء بالكامب نو GOAL KOORA واكدت الصحيفة على أن فالفيردي استبعد الثنائي ديمبيلي وميلو بسبب الإصابة فيما استبعد الثلاثي توديبو وجونيور فيربو وموسي واجي بقرار فني KOORAHD.

كول كورة واوقعت قرعة دور الثمن نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا فريق برشلونة مع فريق نابولي الإيطالي BEIN MATSH بأن مباراة الذهاب ستقام بين برشلونة ونابولي في يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير المقبل على ملعب سان باولو في إيطاليا، وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مباراة العودة بين الناديين الإسباني والإيطالي ستقام على ملعب الكامب نو معقل برشلونة في الثامن عشر من مارس المقبل YALA LIVE.

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