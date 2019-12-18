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كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بدون تقطيع REAL LIVE ماتش الريال HD

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:10 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلا كورة شاهد البث الحي المباشر لمواجهة فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر COOL KOORA في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة YALA SHOOOT PLUS من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019/2020.

جول كورة وكان قد تعادل فريق برشلونة بالجولة الماضية مع فريق ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير KOORA ONLINE وخطف فريق ريال مدريد تعادلا مثير مع فريق فالنسيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا بنتيجة هدف لكل فريق حيث أحرز كريم بنزيما هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع GOAL KOORA.

كورة ستار وكشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق ريال مدريد في الكامب نو يوم غد الاربعاء KOORA LIVE وجاءت القائمة بها بعض المفاجآت في مباراة الكلاسيكو حيث يغيب بعض النجوم عن تلك المباراة بأمر من فالفيردي وليس لدواعي الإصابة أو الإيقاف YALA LIVE.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو

خط الدفاع: جوردي ألبا، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، لينجليت

خط الوسط: ألينيا، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج، فيدال

خط الهجوم: جريزمان، سواريز، ميسي، بيريز، فاتي.

يلا لايف قال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد ضد ريال مدريد :"لا نزال في مرحلة الذهاب، هناك الكثير من المباريات المتبقية في الليجا COOL KOORA بالطبع كل فريق يريد أخذ زمام المبادرة، ولكن بغض النظر عن ذلك، لا يزال هناك الكثير في المسابقة، والبارسا وريال مدريد متطابقان إلى حد كبير في كثير من الجوانب هذا الموسم ونُركز فقط على ما نريد فعله, تركزينا سيكون لى كُرة القدم خلال الـ 90 دقيقة KOORAHD.

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