«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسي I7SRY رابط ماتش ريال مدريد NOW اليوم

جول كورة تابع البث المباشر لمباراة فريق برشلونة بقيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي نظيره وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان YALA SHOOOT PLUS يوم الأربعاء 18 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني COOL KOORA.

كورة أونلاين وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستذاع المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة GOAL KOORA وفي الساعة الحادية عشر مساء الأربعاء بتوقيت دوله الامارات العربيه، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الجزائر، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العراق والسودان KOORA ONLINE.

يلا شوت بلس وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الاسباني في السنوات الأخيرة KOORA STAR حيث ستذاع مباراة الكلاسيكو بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD، وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي YALA LIVE.

كول كورة وكانت قد تأجلت مباراة الكلاسيكو بين الفريقين في الجولة العاشرة إلى هذا اليوم بسبب الأحوال السياسية والأمنية في مدينة كتالونيا KOORAHD حيث شهدت المدينة العديد من المظاهرات في الفترة الأخيرة، مما قد جعل الأمن يعلن تأجيل المباراة خوفا من افتعال احداث شغب في اللقاء الذي ينتظره عشاق كرة القدم حول العالم BEIN MATSH بين ماتش.