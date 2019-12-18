"القوى العاملة" تطرح فرص عمل جديد بمرتب 3000 جنيهًا شهريًا

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للملابس الجاهزة، وذلك براتب 3000 جنيهًا.



وتضمنت الوظائف المتاحة، عدد 49 وظيفة إشرافية، براتب يتراوح بين 2000 جنيهًا إلى 3000 جنيهًا، وعدد 120 عامل تشطيب، وذلك براتب 1500 جنيهًا.





وتوفر الشركة 125 وظيفة لعامل ماكينة، من الذكور والإناث، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وذلك براتب يتراوح من 2000 جنيهًا إلى 3000 جنيهًا.







