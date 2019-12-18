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خبير اقتصادي يوضح أهمية الصفقات المستقبلية بين القاهرة وباريس

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:05 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على الصفقات المستقبلية بين القاهرة وباريس بقيمة 5 مليارات يورو، وزيادة التبادل التجاري إلى 2 مليار دولار، قائلًا: "شهادة ثقة كبيرة لتحسن العلاقات المصرية الفرنسية".

وأوضح "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن هناك ثقة كبيرة للشعب الفرنسي فى دخولهم الأراضي المصرية، بالإضافة أن هناك علاقات ود بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن عام 2010 شهد أعلى معدلات السياحة الفرنسية حيث وصل إلى مليون سائح، بقيمة 14 مليار دولار ثم انخفضت لـ 10% بدخل حوالي 1.1 مليار دولار، مؤكدًا أن تحسن العلاقات المصرية- الأوروبية واستقرار الموارد الاقتصادي سيؤدي إلى رجوع المعدلات السياحية مرة أخرى.
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الكلمات المفتاحية

توك شو العلاقات المصرية الفرنسية السيسي الدكتور مصطفى بدرة إيمانويل ماكرون أخبار مصر

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