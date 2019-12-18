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غدا .. بدء المرحلة الثانية من معسكر جمعية اللاعبين المحترفين بالأسيوطي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:00 م
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بوابة الفجر
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تنطلق غدا المرحلة الثانية من المعسكر التأهيلي  لجمعية اللاعبين المحترفين للاعبين الغير مقيدبن بأندية وذلك بعد انتهاء فترة التأهيل الأولى فى إطار جهود الجمعية المصرية للاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبدالغني للقضاء علي البطالة داخل الملاعب المصرية .

وقد أكد حمزة عبدالوهاب مديد شؤون اللاعبين بالجمعية والمشرف على المعسكر ان هناك ٢٧ لاعب قد انتظموا فى المعسكر  منذ اليوم الأول وتم تجهيزهم بدنيا على مدار الأسبوع الماضي والمعسكر يسير بشكل منتظم وقد تم توفير كافة الإمكانيات لنجاح المعسكر  .

فيما أكد  وائل حبيب مدير المعسكر أنه قد تم توفير كافة الإمكانيات لنجاح المعسكر الذى يقام بقرية الاسيوطى من خلال وجود عدد من الملاعب المجهزة ومراكز التأهيل .

وأضاف أن هناك عدد من الوكلاء والسماسرة وكذا اندية الدرجة الثانية قد زارو المعسكر من أجل مشاهد هؤلاء اللاعبين تمهيدا للتعاقد مع عدد منهم كما تم تجهيز عدد من المباريات الودية .

فيما أضاف الكابتن ابو العنين شحاته المدير الفني لمعسكر الجمعية ان هناك عدد من اللاعبين المتميزين موجودين بالمعسكر ولديهم الإمكانيات للانضمام إلى أفضل الأندية المصرية  بالإضافة إلى وجود لاعبين لديهم تجارب إحترافية سريعة .

وأضاف أن المرحلة الثانية من المعسكر سوف يتخللها عدد من المباريات الودية مع بعض اندية دورى الدرجة الثانية من أجل تسويق هؤلاء اللاعبين .

يذكر ان الجهاز الفنى لمنتخب الجمعية بقيادة ابو العنين شحاته ويساعده الكابتن محمد بدر مدرب عام والكابتن سيد توفيق مدرب حراس مرمى الإسماعيلي .

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