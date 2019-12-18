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real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر yalla shoot live

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سيستضيف الفريق الكتالوني المباراة في الكامب نو غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

وتعد المباراة في غاية الأهمية لكلا الفريقين خاصة أنهما متعادلين في عدد النقاط لذلك ستحسم هذه المباراة صاحب ابصدارة والمركز الأول. أما إذا انتهت بالتعادل، سيظل برشلونة هو متصدر الدوري الإسباني بفارق الأهداف.

وتعثر الفريقان في آخر مباراة لهما في الدوري، حيث تعادل البرسا مع ريال سوسيداد ونجا أيضًا ريال مدريد من خسارة محققة على يد فالنسيا في آخر لحظات اللقاء.

* مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد :

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* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم : إيسكو - كريم بنزيما - جاريث بيل

أما برشلونة فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليت - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

* يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد :

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