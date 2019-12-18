وزير التعليم الأسبق من الفيوم: القيادة السياسية تدعم التعليم قبل الجامعي وتحاول توفير موارد مالية

قال الدكتور يسرى الجمل، وزير التعليم الأسبق، أن هناك خطط موجودة طول الوقت لتطوير التعليم فى مصر، لكن ما يعوقها هو قلة الموارد المالية وعدم دعم الادارة السياسية، واليوم القيادة السياسية تدعم التعليم قبل الجامعي بشكل كبير والدولة تحاول توفر موارد أكثر للتعليم الجامعي أو قبل الجامعي والتعليم الفني وهذا لم يكن متوفر من قبل.



وأكد "الجمل " في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن أي وزير يضع خطط وأهداف لكن ما يحد من هذا وهو وضع المواد، مضيفا أننا ونحن نحتاج الى تعيين مدرسين وبناء فصول وتجهيز معامل وتدريب مدرسين وشبكات حاسبات وكلا هذا يحتاج إلى موارد لكن القيادة السياسية الأن تعطى الأولوية للتعليم هناك أهتمام بالتعليم وتوفير احتياجات للتعليم ومن أهم أحتياجات الانسان المصرى هو اهتمام تعليم ابنائة تعليم كويس وهذا ما تسعى الدولة إلى توفيرة.



جاء ذلك خلال دعوة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، للجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلوماتية على مستوى الجامعات المصرية لعقد اجتماعها لشهر ديسمبر 2019 بجامعة الفيوم، اليوم الاربعاء.



وصرحت الدكتورة نبيلة حسن، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، أن اللجنة ناقشت بعض لوائح كليات الحاسبات والمعلومات بنظام الساعات المعتمدة ومناقشة تقارير معادلة الشهادات التى تمنح من الجامعات الخاصة إلى جانب آلية تنفيذ الاختبارات الاليكترونية التي سوف يتم تطبيقها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019-2020 على طلاب الفرقة الثالثة والرابعة بكليات الحاسبات والمعلومات.



وتم انعقاد اللجنة برئاسة الدكتور جمال درويش، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلوماتية وبحضور كلا من الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور ابراهيم معوض أمين اللجنة وعمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية وبعض عمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الخاصة.





