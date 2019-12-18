الظاهر عرابي يحقق الفوز الثاني على توشكي و ويستعد لملاقاة إسكو

استطاع الفريق الأول لكرة القدم لنادي الظاهر"عرابي" تحقيق فوز هام على توشكي، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مسابقات الأسبوع الثاني لدوري القسم الرابع "مجموعة القاهرة"، بملعب مركز شباب الأميرية الرياضي.









استطاع محمد عادل مودا التقدم للظاهر في الشوط الأول، بينما عزز بوشكا تقدم الفريق لتنتهي المباراة بنتيجة ٢-٠، وبهذا الفوز يكون الفوز الثاني على التوالي، قبل ملاقاة فريق إسكو الاسبوع القادم.









وخاض صلاح غباشي المدير الفني لفريق الظاهر "عرابي"، لقاء توشكي بتشكيل مكون من.. محمد الواعر لحراسة المرمى، ومحمد رمضان و هشام نوح و محمد عيد محمد صبري للدفاع، وخط الوسط مكون من مصطفي حفني و احمد مجدي محمد مصطفي بوشكا ، محمد عادل مودا ، احمد سامي سويلم، ونوجي كمهاجم صريح.