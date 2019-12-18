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يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:55 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع ليفربول ضد مونتيريYALLA SHOOT 7ASRY، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأنديةkora live.

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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول ضد مونتيري، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول ضد مونتيري.

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