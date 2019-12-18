عاجل - إصابة نجم برشلونة قبل الكلاسيكو بدقائق قليلة









تعرض نجم فريق برشلونة للإصابة قبل مباراة اليوم ضد فريق ريال مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.





وقرر ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة إشراك اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش بدلا من بوسكيتس المصاب بعد الإعلان عن التشكيلة الأساسية بدقائق قليلة، حيث ضمت التشكيلة الأساسية كلا من :-





حراسة المرمى : تيرشتيجن.





خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.





خط الوسط : راكتيتش - فرانكي دي يونج - سيرجو روبرتو.





خط الهجوم : ليونيل ميسي - جريزمان - لويس سواريز.





وتعادل فريق برشلونة مع فريق ريال سوسيداد في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وأيضاً تعادل ريال مدريد مع فريق فالنسيا بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الميستايا.





وأشارت تقارير صحفية إسبانية ‏حسب الصحفي ايدو بولو في صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن تغيير بوسكيتس ليس قرار فني ولكن لـ وجود مشكلة للاعب إن تبديل بوسكيتس بـ راكيتيتش غريب للغاية خاصة بعد الإعلان عن التشكيلة الرسمية، ولكن يبدو ان هناك مشكلة جسدية لبوسكيتش، وقرر عن أثرها فالفيردي عدم المجازفة باللاعب.





وكانت قد تأجلت المباراة في الفترة الماضية بسبب الأحوال الأمنية والسياسية في مدينة كتالونيا، وأعلن الاتحاد الإسباني عن إقامة المباراة في هذا الموعد، واقترح إقامة اللقاء في ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد، ولكن الفريق الأبيض رفض هذا الاقتراح وفضل خوض المباراة على ملعب الكامب نو.



