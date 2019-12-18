عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل - إصابة نجم برشلونة قبل الكلاسيكو بدقائق قليلة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:52 م
Advertisements
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
أحمد عصام
Advertisements


تعرض نجم فريق برشلونة للإصابة قبل مباراة اليوم ضد فريق ريال مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وقرر ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة إشراك اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش بدلا من بوسكيتس المصاب بعد الإعلان عن التشكيلة الأساسية بدقائق قليلة، حيث ضمت التشكيلة الأساسية كلا من :- 

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : راكتيتش - فرانكي دي يونج - سيرجو روبرتو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - جريزمان - لويس سواريز.

وتعادل فريق برشلونة مع فريق ريال سوسيداد في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وأيضاً تعادل ريال مدريد مع فريق فالنسيا بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الميستايا.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية ‏حسب الصحفي ايدو بولو في صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن تغيير بوسكيتس ليس قرار فني ولكن لـ وجود مشكلة للاعب إن تبديل بوسكيتس بـ راكيتيتش غريب للغاية خاصة بعد الإعلان عن التشكيلة الرسمية، ولكن يبدو ان هناك مشكلة جسدية لبوسكيتش، وقرر عن أثرها فالفيردي عدم المجازفة باللاعب.

وكانت قد تأجلت المباراة في الفترة الماضية بسبب الأحوال الأمنية والسياسية في مدينة كتالونيا، وأعلن الاتحاد الإسباني عن إقامة المباراة في هذا الموعد، واقترح إقامة اللقاء في ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد، ولكن الفريق الأبيض رفض هذا الاقتراح وفضل خوض المباراة على ملعب الكامب نو.

Advertisements

أخبار تهمك

يلا كورة beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول «هدف أبو صلاح»

منذ ساعة و 20 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر مجانًُا بدون تقطيع قناة Alkaas المفتوحة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ ساعة

تشكيل برشلونة الرسمي ضد ريال مدريد| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مجانًا Live beIN

منذ أقل من ساعة

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ ساعة

يلا شوت YALLA REDS مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر رابط BEIN SPORT المفتوحه يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول HD

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - إصابة نجم برشلونة قبل الكلاسيكو بدقائق قليلة

منذ نصف ساعة

بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر في مونديال الأندية SALAH HD

منذ 37 دقيقة

يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول LIVERPOOL NOW

منذ ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ ساعتين و 20 دقيقة

LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 كأس العالم للأندية PLUS

منذ ساعة و 9 دقيقة

كورة لايف MATCH REDS مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الليفر قناة مفتوحة

منذ 35 دقيقة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في مونديال الأندية Liverpool vs. Monterrey: FIFA Club World Cup semifinal

منذ ساعة و 17 دقيقة

«يلا شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT اونلاين PLUS

منذ 43 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في مونديال الأندية Liverpool vs. Monterrey: FIFA Club World Cup semifinal

LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 كأس العالم للأندية PLUS

07:12 م

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

07:21 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

كورة لايف MATCH REDS مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الليفر قناة مفتوحة

07:46 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status