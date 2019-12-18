جامعة الأزهر تنهي الاستعدادات الأمنية لاستقبال موسم الامتحانات

قال اللواء طارق الجارحي، مسئول الأمن بجامعة الأزهر، إنه تم الانتهاء من وضع خطط تأمينية لموسم امتحانات نصف العام.





وأضاف "الجارحي"، أنه من المتعارف عليه أن عدد الطلاب النازحين على الجامعة يزيد خلال فترة الامتحانات، مما يجعلنا ندعم طاقم التأمين على البوابات الرئيسية للجامعة، بعدد إضافي لاستيعاب الطلاب وتسهيل مهمة دخولهم للحرم الجامعي.





ولفت "الجارحي" إلى أن رجال الأمن بالجامعة يؤدون واجبهم من خلال الاطلاع على هوية الطالب، وتفتيش الحقائب، وتخصيص حارسات للتعامل مع الفتيات، والاعتماد على عدداً من الأجهزة الحديثة والمتطورة في هذا الصدد، مثل أجهزة الـ"اكس راي" والبوابات الالكترونية والعصا الالكترونية، لمساعدة فرد الأمن في عمليات التفتيش والتأمين.





وأردف "الجارحي" : مهمتنا خلق مناخ طيب للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، والمساهمة في دخولهم للحرم الجامعي في أسرع وقت، وشددنا على الأفراد بحسن المعاملة والتعامل بشكل حضاري يليق بطالب العلم رجل المستقبل.







