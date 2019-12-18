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وزير التعليم الأسبق من الفيوم: التابلت نظام تعليم جديد يساعد الطالب على الفهم والأبتكار وليس الحفظ

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:53 م
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الدكتور يسرى الجمل
الدكتور يسرى الجمل
ريهام على
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قال الدكتور يسرى الجمل، وزير التعليم الأسبق، أن التعليم قبل الجامعي تغير في العالم كله، وأصبح أسلوب التدريس لابد أن تغيير فى مصر وأن نظام التعليم بالتابلت في المدارس المصرية تأخر كثيرًا لأنه يساعد الطالب على البحث عن المعلومة وليس الحفظ وتداولها مع زملائه.

وأكد وزير التعليم الاسبق، فى تصريح خاص لبوابة " الفجر" أن اولادنا بيتعرضوا لتكنولوجيا لم تكن موجودة من قبل، فلابد من تغيير أسلوب التعليم وما يتم فى المراحل الاولى فى التعليم هو عملية مهمة ولكننا تأخرنا فيها ان الطالب يعتمد على تنمية أسلوب التفكير وليس الحفظ، وأسلوب الأختبار يعتمد على الفهم والابتكار أكثر من الحفظ، وأن الدولة بدأت تتجه الى أدخال الانترنت في التعليم. 

جاء ذلك خلال دعوة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، للجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلوماتية على مستوى الجامعات المصرية لعقد اجتماعها لشهر ديسمبر 2019 بجامعة الفيوم، اليوم الأربعاء.

وصرحت الدكتورة نبيلة حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم أن اللجنة ناقشت بعض لوائح كليات الحاسبات والمعلومات بنظام الساعات المعتمدة ومناقشة تقارير معادلة الشهادات التى تمنح من الجامعات الخاصة إلى جانب آلية تنفيذ الاختبارات الاليكترونية التي سوف يتم تطبيقها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019-2020 على طلاب الفرقة الثالثة والرابعة بكليات الحاسبات والمعلومات.

وتم انعقاد اللجنة برئاسة الدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلوماتية وبحضور كلا من الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور ابراهيم معوض أمين اللجنة وعمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية وبعض عمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الخاصة.




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