بإطلالة أنيقة ووزن جديد.. إيمان السيد تغازل جمهورها



وظهرت "إيمان"، في الصورة بفستان سوارية فضي لامع بكم وطويل، وشعر منسدل ومكياج ملائم للإطلالة البسيطة غير متكلفة، ذكرت إيمان اسم مصممة الأزياء التي شاهدتها في هذه الإطلالة وهي المصممة مروة البغدادي.



وجاءت تعليقات متابعي إيمان معجبة باطلالتها وشخصيتها على النحو التالى "قمر بحبك من السودان"، "انت جميلة يا ايمان ربنا يفتحها ابواب الرزق ويسعدك"،"حلوة ودمك زي العسل بحبك وبحب تمثيلك جدا جدا"، ،"إنسانة محترمة جدا".



كما لاحظ بعض الجمهور أن "إيمان"، فقدت الكثير من وزنها فقالوا لها "احنا خسينا بقي، قمراية حبيبتى"، "حليانة ونحفانة"، "اية الشياكة دة مفيش عريس بقى" حيث أن إيمان السيد غير متزوجة.



وتعد إيمان السيد من ممثلات الكوميدية المعروفات بخفة ظلهن ومن أعمالها فيلم "زهايمر" مع الفنان عادل امام، وفيلم"الثلاثة يشتغلونها" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.



شاركت الفنانة إيمان السيد، صورة لها، وكانت إطلالتها فيها بسوارية، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".