«يلا شوت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول PLUS

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الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:42 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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تمكن مونتيري المكسيكي من عبور الدور الثاني من البطولة بعد تغلبه على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين وقدّم الفريق المكسيكي مباراة قوية ليوجه رسالة قوية لكتيبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.
وعلى الجانب الآخر، يمر ليفربول بموسم جيد، حيث لم يتلق الحمر أي هزيمة على الصعيد المحلي ويتصدر بفارق كبير للغاية عن أقرب ملاحقيه في الدوري الإنجليزي والآن عينهم على التتويج ببطولة كأس العالم للأندية لمواصلة الإنجازات.


* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : أليسون
خط الدفاع : أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد
خط الوسط : جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - فينالدوم
خط الهجوم : محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني

أما مونتيري من المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : مارسيلو باروفيرو
خط الدفاع : ليونيل فانجيوني - نيكولاس سانشيز - سيزار مونتيس - ستيفان ميدينا
خط الوسط : كارلوس رودريجيز - سيلسو أورتيز - خيسوس جالاردو - رودولفو بيتزارو
خط الهجوم : دورلان بابون - فينسنت يانسين


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