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الجيش الليبي يحرز تقدماً في العاصمة الليبية طرابلس (فيديو)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:32 م
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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أحرزت قوات الجيش الوطني الليبي، تقدما في عدة مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس، وسيطرت بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة، بعد فرار الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

كما تمكن الجيش من السيطرة على "طريق المطار"، وسجل اللواء 73 مشاة تقدماً في عدة نقاط بمنطقة الإصفاح، وصد محاولات الميليشيات استعادة المناطق المفقودة، التي انتهت بخسائر كبيرة في صفوفها وفقدان آليات وأسلحة، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

هذا وتخوض قوات الجيش معارك عنيفة مع الميليشيات الإرهابية، أبرزها في محاور صلاح الدين واليرموك والساعدية؛ لتحرير العاصمة من الميليشيات الإرهابية.

وكان "حفتر"، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية- ، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.


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الكلمات المفتاحية

ليبيا طرابلس العاصمة الليبية الجيش الليبي

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