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عاجل - المتظاهرون الكتالونيين يهددون بإلغاء الكلاسيكو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:36 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
أحمد عصام
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أصبح الكلاسيكو بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد مهدد بالإلغاء والذي من المقرر أن يقام اليوم الأربعاء في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الاسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب الكادينا كوبي، إن المتظاهرون يُحطيون بملعب الكامب نو قبل إنّطلاقة المباراة بثلاث ساعات ويُطالبون بالإستقلال، وهناك بعض احداث الشعب في محيط الملعب قبل بداية المباراة.

وسوف يتم تأمين الحكام واللاعبين من كلا الجانبين حافلتهم للخروج من فندق صوفيا إلى الملعب عند تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان قد تعادل فريق برشلونة بالجولة الماضية مع فريق ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وخطف فريق ريال مدريد تعادلا مثير مع فريق فالنسيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا بنتيجة هدف لكل فريق حيث أحرز كريم بنزيما هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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