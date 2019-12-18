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عاجل - الكلاسيكو مهدد بالإلغاء.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:32 م
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بوابة الفجر
علي شحاتة
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أشارت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية الى نبأ عاجل يفيد بإحتمالية عدم إقامة الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد بسبب تجمع مئات المتظاهرين أمام ملعب الكامب نو والذين يطالبون بإنفصال أقليم كتالونيا عن دولة إسبانيا. 

وقالت إذاعة الكادينا كوبي: المتظاهرون يُحطيون بملعب الكامب نو قبل إنّطلاقة المباراة بثلاث ساعات ويُطالبون بالإستقلال .

وتقام مباراة برشلونة وريال مدريد، على ملعب "كامب نو" مساء والمؤجلة من الجولة الـ10 للمسابقة، ومع انتهاء المرحلة الـ17 من مسابقة الدوري الإسباني، يحتل برشلونة الصدارة بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، صاحب الوصافة.
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