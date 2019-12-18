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نجم فلامنجو: الهلال فريق صعب.. ولهذا سبب حسمنا المباراة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:33 م
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خيورخيان دي أراسكايتا
خيورخيان دي أراسكايتا
أميرة فطيم
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تحدث خيورخيان دي أراسكايتا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي، اليوم الأربعاء، عن مباراة فريقه أمام الهلال السعودي، والتي انتهت مساء أمس بفوز الفريق البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وقال دي أراسكايتا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "خضنا مباراة صعبة للغاية، أمام فريق ليس سهل.. لكننا حفاظنا على التركيز طوال 90 دقيقة لتسجيل الأهداف، على الرغم من أننا وجدنا صعوبة كبيرة في فرض أسلوب لعبنا بالشوط الأول".

وأضاف: "لن أنكر أننا شعرنا بالإحباط قليلاً في البداية، لكن تعليمات المدرب خيسوس جعلتنا الأفضل في الشوط الثاني، بعدما شعرنا بالثقة في قدرتنا على العودة مع بداية الشوط الثاني".

وخطف فلامنجو بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا مع الفائز من لقاء ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي غدا، فيما ينافس الهلال على المركز الثالث، وسيلاقي، الخاسر من مواجهة ليفربول ومونتيري.

وكان الهلال قد حقق فوزا ثمينا في ربع نهائي المونديال، أمام الترجي التونسي ممثل إفريقيا، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الفرنسى بافتيمبى جوميز.
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