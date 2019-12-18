توقعات بنمو الاقتصاد الألماني 0.2% في الربع الأخير من 2019

قال خبير اقتصادي بمعهد إيفو يوم الأربعاء إن اقتصاد ألمانيا نما على الأرجح 0.2 % في الربع الأخير من العام مضيفا أن القطاع الصناعي لا يزال رغم ذلك في حالة ركود وأن تعافيه سيستغرق بعض الوقت.

ونما أكبر اقتصاد في أوروبا 0.1 % فقط في الربع الثالث ليتفادى بالكاد الركود الذي عادة ما يعرفه الاقتصاديون بأنه نمو سلبي لربعين متتاليين.

وقال الاقتصادي بمعهد إيفو كلاوس فولراب إن المصدرين الألمان سعداء بمؤشرات تفيد تراجع حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وأضاف أن نتيجة انتخابات بريطانيا أدت لمزيد من الوضوح بشأن الانسحاب البريطاني الوشيك من الاتحاد الأوروبي.