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توقعات بنمو الاقتصاد الألماني 0.2% في الربع الأخير من 2019

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:28 م
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ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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قال خبير اقتصادي بمعهد إيفو يوم الأربعاء إن اقتصاد ألمانيا نما على الأرجح 0.2 % في الربع الأخير من العام مضيفا أن القطاع الصناعي لا يزال رغم ذلك في حالة ركود وأن تعافيه سيستغرق بعض الوقت.

ونما أكبر اقتصاد في أوروبا 0.1 % فقط في الربع الثالث ليتفادى بالكاد الركود الذي عادة ما يعرفه الاقتصاديون بأنه نمو سلبي لربعين متتاليين.

وقال الاقتصادي بمعهد إيفو كلاوس فولراب إن المصدرين الألمان سعداء بمؤشرات تفيد تراجع حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وأضاف أن نتيجة انتخابات بريطانيا أدت لمزيد من الوضوح بشأن الانسحاب البريطاني الوشيك من الاتحاد الأوروبي.

 

 

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